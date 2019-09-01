Lute, Akıncı ile yarın da görüşecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu görüşme sonrası açıklama yaparak Lute’a Kıbrıs Türk tarafının üzerinde durduğu konuları açık ve net bir şekilde aktardıklarını belirtti.

Burcu’nun açıklaması şöyle:

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Sayın Jane Holl Lute ile bugün uzun ve yararlı bir görüşme yaptık.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Kıbrıs Türk tarafı olarak öteden beri üzerinde durduğumuz konulardaki açık ve net olan tutumumuzu ayrıntıları ile izah etti.

Sayın Lute, Genel Sekreter’in de beklentisi olan referans kavramları ile ilgili çalışmayı tamamlamaya gayret etmektedir.

Bu bağlamda Sayın Lute, Cumhurbaşkanımız ile yarın da görüşme arzusunu iletmiştir. Görüşme, yarın öğleden sonra gerçekleşecektir.

Barış Burcu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü