Lute, Akıncı’yı arayarak başarılar diledi!

BM Genel Sekreteri’nin Geçici Danışmanı Jane Holl Lute Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı bugün akşam saatlerinde telefonla arayarak, Rum Lider Nikos Anastasiades ile 9 Ağustos’taki görüşme öncesinde başarı dileklerini iletti.

Jane Holl Lute, Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs sorununun çözümüne ilgi ve desteğinin devam ettiğini belirterek, BM Genel Sekreteri’nin liderlerin 9 Ağustos’taki gayrı resmi toplantısına verdiği önemin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, telefon görüşmesinde Kıbrıs Türk tarafının yapıcı tutum ve politik kararlılıkla davrandığının bilindiğini ve 9 Ağustos’taki toplantıya da her zaman olduğu şekilde iyi niyetle ve yapıcı tutumla katılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmeden sonuç alınabilmesi için siyasi kararlılık ve iyi niyetinin karşılık görmesi gerektiğinin de altını çizdi.