Lute Bugün Adaya Geliyor

LUTE YARIN SAAT 13.00’TE CUMHURBAŞKANI TATAR İLE GÖRÜŞECEK

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21/06/2021

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Lute Bugün Adaya Geliyor

BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute bugün adaya geliyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın saat 13.00’te Lute’la görüşecek.

Lute yarın saat 11.30’da ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya gelecek.

Cenevre’de Nisan ayındaki 5+BM konferansı sonrasında ilk kez adaya gelecek Lute’un, tarafların tutumunu öğrenerek BM’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili bundan sonraki yol haritasını belirlemesi bekleniyor.

21/06/2021 12:10
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TAGS: Jane Holl Lute
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