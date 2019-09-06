Lute, Cumhurbaşkanı Akıncı ile yeniden bir araya geldi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nilos Anastasiadis’le temaslarını sürdürüyor.

Lute, liderlerle bugün altıncı kez görüşüyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute’u saat 09.30’da kabul etti. Lute’un Akıncı ile görüşmesinin ardından Anastasiadis ile de görüşmesi planlanıyor.

Müzakerelerin yeniden başlamasının yolunu açacak olan “referans şartları” belgesini tamamlamak amacıyla adaya gelen Lute, liderlerle ayrı ayrı görüşmelerine pazar günü başlamıştı.

Referans şartları üzerine mutabık kalınması halinde ay sonu New York’ta iki lider ve BM Genel Sekreteri’nin yapması olası üçlü görüşme, müzakerelerin akıbetiyle ilgili önem taşıyor.

Genel Sekreter, bir uzlaşı ile sonuçlanabilecek müzakere sürecini başlatmak için taraflar arasında ortak bir nokta bulunup bulunmayacağını tespit için Lute’u adada taraflarla ve garantör ülkelerle istişare yapmak için görevlendirmişti.