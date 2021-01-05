Lute, Cumhurbaşkanı Tatar’la Pazartesi bir araya gelecek

Lute’un, 10 Ocak Pazar günü adaya gelmesi bekleniyor.

ads
05/01/2021

ads
Lute, Cumhurbaşkanı Tatar’la Pazartesi bir araya gelecek

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un,  Kıbrıs konusuyla ilgili gayrı resmi 5’li bir toplantı  organize etmeye yönelik çalışmaları kapsamında  10 Ocak Pazar günü adaya gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre, adanın her iki tarafında da temaslarda bulunacak olan Lute, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la, 11 Ocak Pazartesi günü bir araya gelecek.

Lute, Aralık ayı başında adaya gelerek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ayrı ayrı görüşmüş; ardından ise Atina, Ankara  ve Londra’da 5’li toplantı  için zemin yaratmaya yönelik temaslarda bulunmuştu.

05/01/2021 11:10
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: lute, tatar, anastasiadis, haberkıbrıs,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.