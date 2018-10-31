Lute liderlerle görüşmeler yapacak

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, bugün Kıbrıs’a geliyor. Lute, bugün liderlerle görüşmeler yapacak.

Lute Cumhurbaşkanı Akıncı ile saat 16.00’da Rum lider Anastasiadis’le ise sabah saat 11:30’da biraraya gelecek.Cumhurbaşkanı Akıncı, Anastasiadis’le Cuma günü gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk tarafının ucu açık, sonuç odaklı olmayan, herhangi bir zaman kaygısı taşımayan bir sürecin parçası olmak istemediğini belirtmiş, bu konuları Lute ile ele almak istediklerini söylemişti.

Lute’un ziyaretiyle yeni bir sürecin başlamasının mümkün olup olmadığını söylemek için önce hangi çerçevede buraya geleceğini bir görmek gerektiğini de kaydeden Akıncı, bu konuların Lute’un yapacağı çalışmalarla şekillenebileceğini ifade etmişti.

Lute, Temmuz ayı sonunda Kıbrıs konusunda müzakerelere devam edilmesi için gerekli zeminin oluşturulup oluşturulamayacağı konusunda görüşmeler yapmak üzere adaya gelmiş ve 23 Temmuz’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüşmüştü.Lute’un taraflarla yaptığı görüşmelerin ardından hazırladığı rapor, 15 Ekim’de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından Güvenlik Konseyi’ne sunulmuştu.