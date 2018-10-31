HABER KIBRIS

Lute, Liderlerle Görüştü

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31/10/2018

Lute, Liderlerle Görüştü

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştü

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 16.10’da başlayan  görüşmeye, Cumhurbaşkanlığı yetkilileri de katıldı.



Dün gece adaya gelen Lute, bu sabah Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i ziyaret etmişti. Ziyaretin ardından Anastasiadis ve Lute açıklama yapmadı.

Lute’nin bugün adadan ayrılması bekleniyor. Guterres, Lute’u, müzakereler konusunda tarafların duruşunu tespit etmek amacıyla görevlendirmiş, Lute adaya ilk ziyaretini temmuz ayında yapmıştı.

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TAGS: lute, akıncı, anastasiadis
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