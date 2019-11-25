Lute temaslarına başladı

Liderlerin kritik Berlin zirvesine saatler kala, özel temsilci Jane Holl Lute taraflarla görüşmelerine başladı.

Gün içerisinde Rum temsilcilerle bir araya gelen Lute, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve heyeti otele gelir gelmez özel temsilci Erhan Erçin ile bir araya geldi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres liderlerle yapacağı üçlü toplantı öncesinde, ayrı ayrı görüşme de talep etti. Guterres ve liderler, Kıbrıs saati ile 20.30’da bir araya gelecek. Lute, bunun öncesinde tarafların pozisyonlarına yönelik ön temaslarına yarını beklemeden başladı.

25/11/2019 00:39