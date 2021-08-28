Lute’u Anastasiadis’in Önerisi “Vazgeçirmiş Olabilir”

1960 Anayasası’na geri dönme fikri/önerisi üzerine Rum müzakere grubu üyeleri, hukuk ve siyaset çevreleri tarafından “ortada bırakılan” Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, tepkilerin önüne geçmek için 31 Ağustos’ta müzakere heyeti üyelerini, 1 Eylül’de de Rum Ulusal Konseyi’ni toplantıya çağırdı. Anastasiadis, toplantılarda bilgilendirmeler yapılana kadar da bu kişilerden, konuyu kamuoyu önünde konuşmamalarını istedi.

Anastasiadis’i ortalığı karıştıran önerisi konusunda “yine sonradan bilgilendirme yapmaya koşmakla” itham eden Rum basını, BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Ağustos sonu-Eylül başı Ada’ya yapması beklenen ancak halen tarihi netleştirilmeyen ziyaretinden, Anastasiadis’in bu hareketi yüzünden vazgeçmiş olabileceği yorumunu yaptı.

Politis haberi “Yine Yaktığı Ateşleri Söndürmeye Koşuyor… Retro Önerisi Konusunda Müzakere Heyetini ve Ulusal Konsey’i Alelacele Topluyor” başlığıyla manşetten “Lute da Pişman Olmuş Olabilir ama Afganistan Yüzünden Değil” başlığıyla da iç sayfasından aktardı.

Haberde, Rum Bakanlar Kurulu’nun 14 KKTC yetkilisinin pasaportlarını iptal etme kararının ardından, kimsenin görüşünü almadan, herkesten habersiz 1960 Anayasası’na dönüş önerisini ortaya atmasıyla Rum tarafında karışıklığa neden olan ve eleştiri yağmuruna tutulan Anastasiadis’in “bir kez daha icraatları yüzünden ifşa olduğu” belirtildi.

“İTİBARI TAMİRİ İMKÂNSIZ YARA ALDI”

“Beklenmedik ve alakart (a la carte) önerisinin yarattığı karışıklık, gelip gelmeyeceğini henüz netleştirmeyen Lute’un planlarını da etkilemiş görünüyor” vurgusu yapılan haberde “diplomatik kaynaklar, sürekli ve peş peşe gerilemeleri ve yenilikçi fikirleri ile Kıbrıs Rum tarafının müzakerecilik itibarının tamiri imkânsız yara aldığını değerlendiriyor” vurgusu yapıldı, özetle şunlar aktarıldı:

“Bakanlar Kurulu’nun Kıbrıslı Türk yetkililerin pasaportlarıyla ilgili kararının ortamı yakıcı hale getirmesi ve iki lider arasında yarattığı verimsiz çatışma ve de Anastasiadis’in 60 Anayasası’na dönüş sürprizi görüldüğü kadarıyla Jane Holl Lute’u, şu anda Kıbrıs’ı ziyaret etme meselesini bir daha düşünmeye itti. Gayriresmî olarak Ağustos sonu-Eylül başı olarak açıklanan ziyaretin tarihi halen kesinleştirilmedi. Elbette hükümet, Lute’un Kıbrıs ziyaretini iptal etme kararını başka yere çekmeye çalışıyor. Sözcü Marios Pelekanos aracılığıyla Lute’un iptal kararında Afganistan’daki gelişmelerin ve Antonio Guterres ve BM’nin bu gelişmelere odaklanmasının rol oynadığını söyledi. Yani hükümet, Lute’un Afganistan meselesinde hiçbir yetkisi olmamasına bakmadan bu unsura atıf yapıyor. Lute’un, bu olumsuz ortamda ziyaretinin, amaca; sonunda Guterres-Tatar-Anastasiadis üçlü görüşmesi yapılması beklenen New York’taki BM Genel Kurulu öncesinde taraflar arasında ortak zemin olup olmadığını saptamaya hizmet etmeyeceği için Ada’ya gelmeyeceğini kabul etmiyor. Diplomatik çevrelerin kanaatine göre Lute’un geliş tarihinin belirlenmemesi, son olayların (Kıbrıslı Türklerin pasaportları konusu ve 60 Anayasası’na dönüş önerisi) Kıbrıs sorununun müdahillerinde öfke ve hayal kırıklığı yaratmasından kaynaklanıyor. Müdahiller artık Nikos Anastasidais’in müzakereci olarak tam itibarsızlığından söz ediyorlar.”

PELEKANOS “CIMBIZLADI”

Gazete, Sözcü Pelekanos’un dün katıldığı Politis 107,6 radyosu yayınında, Anastasiadis’in 60 Anayasası’na dönüş önerisini haklı göstermeye çalışırken “Anayasa’nın Rum yönetiminin anlatısına katkı yapan unsurlarını cımbızlayarak yorumladığını” kaydetti.

Habere göre Pelekanos “kafası karışmış bir şekilde Anastasiadis’in önerisi ile BM kararları çerçevesini harmanlamaya çalıştı. Örneğin, 60 Anayasası’nın öngördüğü Kıbrıslı Türk Başkan Yardımcısı’nın veto hakkı konusunda, Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinin farklı bir uygulama öngördüğünü söyledi ancak, kurumlara döndüklerinde müzakerelerin başlayacağını söylemekle yetinerek bu ikisinin nasıl harmanlanacağını izah edemedi” ifadesine yer verildi.

AKEL “NİYETİ ÖNERİYİ BM’YE SUNMAKSA…”

AKEL, Basın Sözcüsü Yorgos Kukumas aracılığıyla, Rum Ulusal Konseyi’nin de anayasa uzmanları grubunun da konu hakkında hiçbir şey bilmediğine işaret ederek Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Tatar’a yaptığı öneri için kimden tavsiye aldığını sordu. Kukumas “Başkan’ın niyeti bu öneriyi Sayın Lute’a ve BM’ye sunmaksa bu, Kıbrıs Rum tarafı Güvenlik Konseyi kararlarının öngördüğü uzlaşılmış çözüm zeminini resmen terk ediyor anlamına gelir” dedi.

THEOPEMPTU: “MESELE CİDDİDİR, TATAR VE ERDOĞAN’I İHLAL ETMEKLE SUÇLADIĞIMIZ GÜVENLİK KONSEYİ KARARLARI VAR”

Ekologlar Hareketi Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Haralambos Theopemptu, Anastasiadis’in önerisinden “ciddi kaygı duyduğunu” vurgulayarak, “öneride askere, toprak iadesine, göçmenlere vb. konulara atıf yapılmamasından da büyük hoşnutsuzluk duyduğunu” açıkladı. Theopemptu, “Mesele ciddidir ve bizi kaygılandırıyor çünkü Kıbrıs sorununun bu kadar kritik konusunda, Tatar ile Erdoğan’ı ihlal etmekle suçladığımız Güvenlik Konseyi kararları var” dedi.

NEOFİTU “HÜKÜMET SÖZCÜSÜ DEĞİLİM”

DİSİ Başkanı Averof Neofitu bugünkü durumun sürdürülebilir olmadığını belirterek herkesi, “Türk uzlaşmazlığını aşma yolu bulmak için ortak bir ulusal hedefte birleşmeye” çağırdı. Neofitu, Anastasiadis’in 60 Anayasası önerisini New York’ta yapacakları görüşmede BM Genel Sekreteri’ne sunmak niyetinde olup olmadığı sorusuna “Hükümet sözcüsü değilim” cevabını verdi.

Fileleftheros, “Toz Duman Gitsin… Pasaportlarla Ortalık Karıştıktan Sonra Başkan Ulusal Konsey’i Çarşamba Günü Toplantıya Çağırdı” başlıklı haberinde, Rum Sözcü Marios Pelekanos’un dünkü açıklamasını şöyle aktardı:

“Başkan Anastasiadis Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve Sayın Tatar’a sunduğu cevap/öneri hakkında bilgi vermek üzere müzakere heyetini 31 Ağustos, Ulusal Konsey’i de 1 Eylül’de toplantıya çağırdı. Gereksiz çekişmelerden kaçınmak için de siyasi güçlere, bahse konu cevap/önerinin tam olarak neleri içerdiğine dair tam bilgilendirme yapılmadan önce açıklama yapmaktan kaçınmaya çağırıyor.”

AĞIRLIK, LUTE’UN GELİP GELMEYECEĞİNE BAKMAKSIZIN EYLÜL’DE YAPILACAK TEMASLARA

Gazete, Rum yönetiminin şu anda ağırlığını Eylül ayı içerisinde BM Genel Kurulu çerçevesinde yapılacak temaslara ve “Tatar-Anastasiadis görüşmesine” verdiğini, hazırlıkların da Jane Holl Lute’un Ada’ya gelip gelmemesine bakılmaksızın ilerlediğini yazdı.

Habere göre “yetkili bir kaynak” Rum Haber Ajansı’na Lute’un Ada’ya yapacağı ziyaretin halen netleştirilmediğini belirterek “Halen beklemedeyiz” dedi. Bunu, Afganistan’daki gelişmeler ve BM Genel Sekreteri’nin ve genel olarak BM’nin bu konuya odaklanmasının etkilediğini” söyledi.

Gazete, Almanya’nın Güney Kıbrıs’a atadığı yeni büyükelçisi Anke Slim’in dün itimatnamesini Anastasiadis’e sunarken Almanya’nın “Kıbrıs’ın ve halkının dostu olarak BM’nin Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması çabalarını desteklediğini ve yardımcı olduğunu” söylediğini yazdı.

Alithia manşet haberini “Afganistan’daki Kriz Kıbrıs Sorununu Gölgeliyor… Lute’un Lefkoşa Ziyareti Kuşkulu… Başkan, Önerisini Ulusal Konsey’e İzah Ediyor ve Partilere, Tam Bilgi Almadan Açıklama Yapmama Çağrısı yapıyor” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Haravgi de haberi şu başlıkla manşete taşıdı: “Başkan, Çalışma Arkadaşlarına ve Partilere Sizi Bilgilendirene Kadar Susun Diyor… Sansasyondan Sonra 60 Devletine Dönüş Konusunda Çalışma Arkadaşlarını Salı, Ulusal Konsey’i Çarşamba Günü Bilgilendiriyor.”

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28/08/2021 11:44