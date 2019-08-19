HABER KIBRIS

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Lute’un Eylül ayı başında Kıbrıs’a gelecek

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19/08/2019

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Lute’un Eylül ayı başında Kıbrıs’a gelecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Akıncı Jane Holl Lute’u 9 Ağustos’ta Rum Lider Anastasiadis ile yaptığı görüşme hakkında bilgilendirdi. Telefon görüşmesinde, referans kavramlarının tamamlanabilmesi için ne gibi adımlar atılması gerektiği konusunda fikir alışverişinde de bulunuldu.

BM Genel Sekreteri’nin geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un Eylül ayı başında Kıbrıs’a gelerek iki liderle temaslarda bulunması bekleniyor

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TAGS: Lute’un Eylül ayı başında Kıbrıs’a gelecek, haber, kıbrıs
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