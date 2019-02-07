Lute'un ziyaretinin ardından

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute aracılığıyla, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı, Guterres çerçevesiyle ilgili önerilerini sunmaya çağırdığı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs Türk Tezlerini Yazılı İstiyor” başlıklı manşet haberinde, Anastasiadis’in Lute’la gerçekleştirdiği temasları sırasında, Kıbrıs sorunuyla ilgili diyaloğun başlamasına bir adım olarak, Kıbrıs Türk tarafının Guterres çerçevesiyle ilgili tezlerini sunmasını önerdiğini iddia etti.

Anastasiadis’in, Lute’la geçtiğimiz Pazar günü yaptığı ilk görüşme sırasında, 2–3 kez, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da tezlerini yazılı olarak sunması gerektiğine işaret ettiği ve Lute’tan, bu mesajı Cumhurbaşkanı Akıncı’ya iletmesini istediği ileri sürüldü.

Anastasiadis’in Lute’la yaptığı ikinci görüşmede, Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından bu talebe herhangi bir karşılık verilmediğinin görüldüğünü öne süren gazete, bununla birlikte Anastasiadis’in, Kıbrıs Türk tarafının Guterres çerçevesiyle ilgili tezlerini sunmasına dair tezini yinelediğini yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in niyetinin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla yakında görüşme yapmak ve bu görüşmede Guterres çerçevesiyle ilgili tezlerini yazılı olarak sunmaya çağırmak olduğu öne sürüldü.

Habere göre dün “Antenna’ya” konuşan Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ilettiği şeyin, kendisinin “Kıbrıs Türk tarafının Guterres çerçevesinin herhangi bir parçası üzerindeki önerilerinin yazılı olarak ortaya konulmasını kabul ettiği şeklinde olduğunu, bir diğer ifadeyle Kıbrıs Türk tarafının önerilerinin, Türk tarafının çerçeveyi yorumladığı temelde olabileceğini” öne sürdü.

Gazete, Anastasiadis’in Crans Montana’da öneri sunması gibi, Kıbrıs Türk tarafının da tezlerini sunulmasıyla iki taraf arasında bir diyaloğun başlayabileceği yönündeki görüşlerini BM yetkilisine ilettiğini yazdı.

Gazete habere “Akıncı’dan Yazılı Tezler İstedi- Anastasiadis Defalarca Jane Holl Lute’un Kıbrıs Türk Liderine Yönelik Müdahalesini İstedi- Garantörlerden Sonra Taslak Hazırlanması- Siyasi Parti Başkanlarını Bilgilendiriyor- Keşif Temasları Sürüyor” başlıklarıyla iç sayfadan yer vermeyi sürdürdü.

Haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Jane Holl Lute’la yaptığı gerek ilk, gerek ikinci görüşmesi sırasında, 2–3 kez, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Guterres çerçevesinin tüm boyutlarıyla ilgili görüşlerini yazılı olarak sunması için, Lute’un Cumhurbaşkanı Akıncı’ya yönelik şahsi müdahalede bulunmasını istediği yinelendi.

LUTE ADADAKİ TEMASLARINI TAMAMLADI

Gazete, Anastasiadis’in “Antenna’ya” söylediklerine dayanarak, Lute’un “iki tarafın niyetlerini derinlemesine bir şekilde araştırarak, Kıbrıs’taki temaslarını tamamladığını” yazdı.

Lute’un çabalarının devamının garantör güçlerin tezleriyle alakalı olduğunu kaydeden gazete, Lute’un temaslarından referans şartlarının şekillenip şekillenmeyeceğinin ortaya çıkacağına işaret etti.

Rum tarafının, hem Lute’un önünde, hem de kamuoyunda ifade edilen tezinin, referans şartlarının kaleme alınması için, müdahillerin tümünün Guterres çerçevesiyle ilgili tezlerinin kayda geçirilmiş olması gerektiği şeklinde olduğu da belirtildi.

Gazeteye göre, Anastasiadis,dün yaptığı açıklamada, “Türk tarafının niyetlerinin araştırılmasının çok yararlı olduğunu düşündüğünü” belirtti. Anastasiadis, “Baskıların bu tarafa yönelmesi için, kimin gerçek anlamda katkıda bulunmadığı ve yardımcı olmadığı konusunda bütünlüklü bir resme sahip olmakla diğer tarafın tavizlerde bulunması için güya hazır olduğunun havada asılı durmasının başka bir şey olduğunu” iddia etti.

ANASTASİADİS CUMA GÜNÜ PARTİ BAŞKANLARI BİLGİLENDİRİYOR

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in önümüzdeki Cuma günü sabah saat 10’da, Başkanlık Sarayı’nda Rum siyasi partilerinin başkanlarını bilgilendireceğini de yazan gazete, Anastasiadis’in parti başkanlarını Jane Holl Lute’la yaptığı görüşmeler, aynı zamanda Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmelerin sonuçları konusunda bilgilendirmesinin beklendiğini iletti.

Anastasiadis’in Çipras tarafından, Ankara temaslarının sonuçları konusunda bilgilendirilmesinin beklendiği de ifade edildi.

SPEHAR’IN AÇIKLAMASI VE İKİ LİDERİN GÖRÜŞMESİ

Gazeteye göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabet Spehar ise dün yaptığı açıklamada, iki lider arasındaki teması kolaylaştırmaya hazır olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasında yapılması öngörülen görüşmenin tarihinin henüz belirlenmediğini kaydeden gazete, görüşmenin öncekiler gibi, Spehar’ın konutunda yapılmasının beklendiğini iletti.

“LUTE SEKİZ SAYFALIK BELGE GETİRDİ, ANASTASİADİS MEMNUN KALMADI” İDDİASI

Politis gazetesi ise “Sekiz Sayfa Getirdi- Alpha Lute’un Belgesinden Söz Ediyor- Güvenlik Konuları Askıda” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’la ilgili geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un geçtiğimiz gün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşmesine sekiz sayfalık gayri resmi bir belge getirdiğini yazdı. Gazete, belgede ağırlıklı olarak Kıbrıs sorununun iç boyutlarıyla ilgili tezlerinin kayda geçirilmiş olduğunu iddia etti.

“Alpha” televizyonunun geçtiğimiz Pazartesi akşamı yayımladığı habere dayanarak, Lute’un hedefini teşkil eden belgenin, en nihayetinde Anastasiadis’e sunulmadığını yazan gazete, yine “Alpha’nın” haberine dayanarak, Anastasiadis’in belgenin Kıbrıs Rum kesiminin tezlerini tatmin etmediğini düşündüğünü iletti.

Gazete,Anastasiadis’in Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi Andreas Mavroyannis’ten, Lute’a Crans Montana konferansının tutanaklarından alıntılar göstermesi için görüşmeye belgeler getirmesini istediği iddiasında bulundu.

“Gazetenin konu hakkında bilgisi bulunan kaynaklarının, gayri resmi belgenin reddedilmediğini, fakat bunun bütünlüklü olduğunun düşünülmediğini, çünkü garantör güçlerin tezlerinin henüz kayda geçirilmediğini, aynı zamanda referans şartlarıyla ilgili tartışmanın ikiye bölünmesinin doğru olmayacağını” savundukları belirtildi.

Rum hükümeti kanadının, basına, Jane Holl Lute’un garantörlerle özellikle de Türkiye’yle temaslarda bulunacağı, çünkü Kıbrıs Türk liderinin güvenlik ve garantiler konusunu tek başına görüşemeyeceğine dair bir mesaj verdiği de ileri sürüldü.

“LUTE BELGE VERMEDİ, BELGE VERMEYİ DE ÖNERMEDİ”

Haravgi gazetesi ise “Lute Belge Vermedi ve Belge Vermeyi de Önermedi- Hükümet Bu Konuyla İlgili Bilgi Sızmasından Rahatsız” başlıklarıyla yayımladığı haberinde ise, Rum siyasi liderliğinin, Lute’un Anastasiadis’le yaptığı temaslar, sunduğu tezler, Lute’un sekiz sayfalık gayri resmi bir belge sunup sunmadığı ve Anastasiadis’in tezlerini tatmin etmediği için bu belgenin sunulmadığı konusunda “karanlıkta kaldığını” yazdı.

Rum hükümetinin Lute’un belge getirdiğine dair bilginin sızmasından rahatsız olduğunu yazan gazete, Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun gazetenin ilgili sorusuna verdiği yanıta yer verdi. Prodromu “Sayın Lute’un belgeleri vardı, doğal olarak bunlara göz attı ve bunlardan fikir aldı, fakat başkana bir şey vermesinden söz edilmedi. Bize düşünceleri olduğunu söyledi ve bunları tartıştı” dedi.

Prodromu devlet kanalına da yaptığı açıklamada, Rum hükümetinin geçtiğimiz günkü açıklamasını yineleyerek, Rum tarafının Guterres çerçevesi ve altı noktasıyla ilgili tezlerini yazılı olarak sunmasından ötürü, Kıbrıs Türk tarafının da benzer şeyi yapması gerektiğini ileri sürdü.

PARTİLERİN AÇIKLAMALARI

Fileleftheros gazetesi ise “DİSİ Gelişmelerden Memnun, AKEL Endişeli” başlıklı haberinde, partilerin açıklamalarına yer verdi.

DİSİ ile AKEL partilerinin, Lute’un Kıbrıs ziyaretini farklı yorumladıklarını yazan gazete, DİSİ partisinin, Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüşme inisiyatifini ve selamladığını ve Lute’un ise garantör güçleri görme niyetini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiğini yazdı.

Açıklamasında “hükümet edenlerin, referans şartlarında anlaşmaya varılması için şartlar meydana getirildiğinin görülmediğine dair açıklamalarının maksatlı sızıntılar olduğunu” ifade eden AKEL Basın Sözcüsü Stefabos Stefanu ise, “müzakerelerin başlamaması ve zamanın çözümsüz geçmesiyle, kendilerine taksimin kalacağını” öne sürdü.

Stefanu AKEL’in Ulusal Konseyin toplanmasını istediğini de belirtti.

DİKO partisi ise açıklamasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Lute’la yaptığı görüşmeler konusundaki bilgilendirmeden sonra, Kıbrıs sorununun mevcut aşaması ve ileride atılacak adımlar konusunda verimli bir görüşme yapılacağını umduğunu belirtti. EDEK ise açıklamasında, Kıbrıs sorununun istila ve devam eden işgal sorunu olduğunu iddia ederek, herhangi yeni bir sürecin, BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinin de katılımıyla, Kıbrıs sorunuyla ilgili uluslararası bir konferans çerçevesine dahil edilmesinin talep edilmesi gerektiğini savundu.

Ekologlar, Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüşme isteğini olumlu bir gelişme olarak nitelerken, Vatandaşlar İttifakı ise Kıbrıs sorununda yeni bir strateji planlanması gerektiğine işaret etti.

Alithia ise partilerin açıklamasına “DİSİ Haricinde Partiler Gelişmeler Konusunda Çekinceli” başlığıyla yer verdi.