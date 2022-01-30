Luyindama Al Taawon'a kiralandı

28 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılıların Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki takım listesinden çıkarıldı. Demokratik Kongolu savunmacı, Suudi Arabistan’ın Al Taawon takımına kiralandı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Christian Luyindama'nın satın alma opsiyonlu geçici transferi için Suudi Arabistan'ın Al Taawoun Kulübü ile 2021-2022 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Luyindama’nın ligin ikinci yarısındaki maaşını karşılayacak Al Taawon, 3 milyon euroya oyuncunun bonservisini de alabilecek.

Galatasaray formasıyla 79 maça çıkan defans oyuncusu, 5 gol attı 2 de asist yaptı.

Böylelikle sarı kırmızılıların yabancı sayısı 12’ye düşmüş oldu.

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30/01/2022 20:04