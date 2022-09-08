Luyindama Antalyaspor'da

ads ads ads ads
08/09/2022

ads
ads
Luyindama Antalyaspor'da

Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray’dan Luyindama’yı 1 yıllığına kiraladı.

Süper Lig’de oynadığı son iki maçı kaybeden Fraport TAV Antalyaspor, transfer sezonunun son gününde kadrosuna takviye yaptı.

Kırmızı beyazlılar, Galatasaray’da kadroda düşünülmeyen Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı 28 yaşındaki Christian Luyindama’yla anlaştı.

Başarılı defans oyuncusu sağlık kontrolü için sabah saatlerinde Antalya’ya geldi. Fraport TAV Antalyaspor, sağlık kontrollerinin ardından futbolcuyla bir yıllık kiralık sözleşme imzalayacak.

08/09/2022 20:18
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Luyindama Antalyaspor’da
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.