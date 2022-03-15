Lviv’de sahra hastanesi kuruldu

Rusya'nın saldırısı sonrası yüz binlerce mülteciye ev sahipliği yapan Lviv’de sahra hastanesi oluşturuldu.

Şehir merkezinin dışındaki bir alışveriş merkezinin bodrum katında kurulan hastanede, ABD’nden gelen doktor, hemşire, eczacı ile teknik personelden oluşan 95 kişilik ekip görev alıyor.

İnsanlara yardım edebilmek için Ukrayna’ya geldiğini söyleyen acil servis doktoru Chris Brandenburg, "Amerika’da bir ailem var. Bunun farkındayım. Buraya gelmeden önce de Amerikalı hastalar için yıllarca çalıştım. Şu anda ise ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmem gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Tehlikeli yerlere gitmekten kesinlikle korkmadığını dile getiren Brandenburg, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar çok sayıda savaş mağdurunu tedavi ettim. Çoğunluğu Kiev’den kaçarak gelmişti. Neredeyse hepsi uzun saatler boyunca ve kötü şartlar altında seyahat ettikleri için hastaydı. Tedavileri için bize defalarca teşekkür ettiler. Biz de onlara yardım edebildiğimiz için çok mutluyuz."

Nöbet noktası olan eczane çadırından ayrılmadan çalıştığını belirten eczacı Mike Liner da "Hastalarımızın çoğu evlerinden uzakta. Bu nedenle tedavilerinin ardından reçetelerini düzenliyorum ve ayrılmadan önce ihtiyaçları olan tüm ilaçları vermeye çalışıyorum." dedi.

Bu habere tepkiniz:



15/03/2022 16:26