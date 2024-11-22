Lyon krize çözüm arıyor

Geçtiğimiz hafta 500 milyon euro borcu olduğunu açıklayan ve küme düşürülmekle karşı karşıya kalan Lyon elindeki yıldızları satışa çıkarıyor.

L'Equipe'de yer alan haberde Fransız ekibi; Wilfried Zaha, Said Benrahma, Gift Orban, Maxence Caqueret, Ernest Nuamah ve Sael Kumbedi elden çıkarıp gelir elde etmek istiyor.

Eski borçları nedeniyle küme düşürülmekle karşı karşıya kalan Lyon yıl sonuna kadar 100 milyon euro gelir elde etmek zorunda.