Lyon'da kriz sürüyor: Fabio Grosso dönemi sona erdi
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, teknik direktör Fabio Grosso'nun görevine son verdi.
30/11/2023
Lyon'da Fabio Grosso dönemi sona erdi.
Ligue 1 ekibinden yapılan açıklamada, eylül ayında takımın başına getirilen Fabio Grosso'yla yolların ayrıldığı belirtildi.
Lyon'un başında 7 maça çıkan Grosso 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti.
Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Lyon, ligde 12 maç sonunda 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Lyon, topladığı 7 puanla ligin son sırasında yer alıyor.
Fransız ekibi bu sezona Laurent Blanc yönetiminde başlamış, alınan kötü sonuçlarından Blanc görevinden ayrılmıştı.