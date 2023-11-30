Lyon'da kriz sürüyor: Fabio Grosso dönemi sona erdi

Lyon'da Fabio Grosso dönemi sona erdi.



Ligue 1 ekibinden yapılan açıklamada, eylül ayında takımın başına getirilen Fabio Grosso'yla yolların ayrıldığı belirtildi.



Lyon'un başında 7 maça çıkan Grosso 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti.



Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Lyon, ligde 12 maç sonunda 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Lyon, topladığı 7 puanla ligin son sırasında yer alıyor.



Fransız ekibi bu sezona Laurent Blanc yönetiminde başlamış, alınan kötü sonuçlarından Blanc görevinden ayrılmıştı.

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