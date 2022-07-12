Lyon'un yıldızı Arsenal'in gündeminde

Premier Lig ekibi Arsenal, Lyon'un 10 numarası Lucas Paqueta'yı transfer etmek istiyor.

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12/07/2022

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Lyon'un yıldızı Arsenal'in gündeminde

Ligue 1 ekibi Lyon'da başkan Jean-Michel Aulas, Lucas Paqueta'nın talipleri olduğunu açıkladı.

İspanyol As Gazetesinin haberine göre; Brezilyalı oyuncunun talipleri arasında Arsenal de yer alıyor. Haberde yer alan iddiaya göre Lyon yıldız oyuncusundan en az 65 milyon euro gelir elde etmek istiyor.

Lyon Başkanı yaptığı açıklamada; "Lucas için gelen teklifler var. Şu anda sadece değerlendiriyoruz. Ekonomik olarak hedeflerimiz ve isteklerimiz var." dedi.

24 yaşındaki 10 numara oyuncusu geçtiğimiz sezon Lyon adına çıktığı 43 maçta 11 gol ve asistlik katkı sağladı.

12/07/2022 08:38
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TAGS: Lyon, arsenal
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