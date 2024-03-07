M. City rahat turladı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında M. City Kopenhag'ı 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

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07/03/2024

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M. City rahat turladı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında M. City Kopenhag'ı 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester City, sahasında Kopenhag'ı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan maçta ilk maçı 3-1 kazanan Manchester City, kendi evinde de aynı skorla sahadan ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Akanji, 9. dakikada Julian Alvarez ve 45+3. dakikada Erling Haaland kaydetti. Kopenhag'ın tek golü ise 29. dakikada Elyounoussi'den geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, 15 Mart Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimiyle belirlenecek.

07/03/2024 09:40
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