M. City rahat turladı
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında M. City Kopenhag'ı 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
07/03/2024
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında M. City Kopenhag'ı 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester City, sahasında Kopenhag'ı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Etihad Stadyumu'nda oynanan maçta ilk maçı 3-1 kazanan Manchester City, kendi evinde de aynı skorla sahadan ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Akanji, 9. dakikada Julian Alvarez ve 45+3. dakikada Erling Haaland kaydetti. Kopenhag'ın tek golü ise 29. dakikada Elyounoussi'den geldi.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, 15 Mart Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimiyle belirlenecek.