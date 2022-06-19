M. Değirmenlik 1 Temmuz'da sahaya inecek

Süper Lig'in yeni ekibi M. Değirmenlik transferde yoğun gündem yaşarken yeni sezona yönelik hazırlık çalışmalarını da planlıyor.

Teknik heyete Mehmet Aşık takviyesi Yeşil beyazlılarda teknik direktör Mehmet Bolkan yardımcılık görevine Mehmet Aşık'ı da dahil etti. Coşkun Ulusoy ile kaleci antrenörü Özerk Göçmen'in göreve devam edeceği açıklandı.

1 Temmuz Cuma günü sahaya inecek M.Değirmenlik 2 kamp yapacak. İlk kamp Acapulco Sports Park'ta gerçekleşecek. İkinci kamp ise Ağustos ayında Ankara Kızılcahamam'da yapılacak.

Kadroya yeni katılan birçok futbolcu olması nedeniyle yoğun hazırlık maçı programı ortaya çıkaran teknik heyet 16 Eylül'de başlayacak lige kadar takımın hazır olmasına çalışacak.

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19/06/2022 19:38