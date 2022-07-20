M. Değirmenlik kampta

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20/07/2022

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M. Değirmenlik kampta

Miracle Değirmenlik,  Korineum Golf & Beach Resort’ta 4 gün sürecek sezonun ilk kampına girdi.

Transfer döneminin  hareketli kulübü olan ve takviyelerine devam eden Değirmenlik, teknik direktör Mehmet Bolkan ile yardımcıları Coşkun Ulusoy ve Mehmet Aşık, kaleci antrenörü Ahmet Gardiyanoğlu nezaretinde günde çift idmanla yoğun hazırlık süreci geçirecek.

Bu sabah saatlerinde kampa giren  Miracle Değirmenlik ikinci kampını  12-20 Ağustos’ta Ankara Kızılcahamam’da yapacak.

 

20/07/2022 14:51
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TAGS: değirmenlik
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