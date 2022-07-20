M. Değirmenlik kampta

Miracle Değirmenlik, Korineum Golf & Beach Resort’ta 4 gün sürecek sezonun ilk kampına girdi.

Transfer döneminin hareketli kulübü olan ve takviyelerine devam eden Değirmenlik, teknik direktör Mehmet Bolkan ile yardımcıları Coşkun Ulusoy ve Mehmet Aşık, kaleci antrenörü Ahmet Gardiyanoğlu nezaretinde günde çift idmanla yoğun hazırlık süreci geçirecek.

Bu sabah saatlerinde kampa giren Miracle Değirmenlik ikinci kampını 12-20 Ağustos’ta Ankara Kızılcahamam’da yapacak.

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20/07/2022 14:51