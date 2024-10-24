M. Kemal Deniz, kabri başında anılacak

Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi eski Milletvekili, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin Kurucusu ve Türk halkının “Deniz Bey” diye adlandırdığı Merhum M. Kemal Deniz, aramızdan ayrılışının 24 üncü yılında mezarı başında düzenlenen törenle anılacak.

25 EkimCuma günü saat 09.30’da kabri başında anılacak. M.Kemal Deniz için sevenleri aramızdan ayrılışının 24 .Yılında bir araya gelecek.

M. Kemal Deniz kimdi?

Başarılı işadamlığı yanında topluma yaptığı hizmetlerle de anılan M. Kemal Deniz 1920’de Minareliköy’de doğdu.

Baba mesleği olan çiftçilik yaptığı dönemlerde Rumlarla ortak olan Çiftçiler Birliği’nden ayrılıp Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin kurulmasının öncülüğünü yaptı.

Çok uzun yıllar Çiftçiler Birliği Genel Sekreterliği görevini yürüten Deniz, 1960’ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi’ne seçilen 15 Kıbrıslı Türk’ten biri oldu. 1970 seçimlerinde yine milletvekili seçilen Deniz, Otonom Türk Yönetimi Kurucu Meclisi’nde de görev aldı.

Minareliköy’e ilk radyoyu getirip, köylünün kahvehaneye giderek 1940’lı yıllarda Türkiye’nin Sesi Radyosu’ndan haber dinlemesini, kendi maddi imkanlarıyle sağlamış, aynı zamanda, kahvehaneyi kütüphaneye dönüştürerek, gençlerin okumaya özenmesinin yolunu açmış, Atatürk’ün reformlarından esinlenerek toplumun bilinçlenmesine liderlik etmiştir.