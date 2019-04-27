Necati Özkan Vakfı’nın geleneksel “M. Necati Özkan Bilim-Kültür-Sanat Başarı Ödülleri” 21. kez veriliyor.

Necati Özkan Vakfı’ndan verilen bilgiye göre, bu yıl, 2016-2018 dönemindeki faaliyetler dikkate alınarak değerlendirmeler yapıldı.

Seçici Kurul Ocak 2019 itibarı bazı kişilere ve kurumlara ödül verilmesini kararlaştırıldı.

Yanık olan tiyatro sahnesi ve salonunun yokluğuna rağmen 1999 yılından beri Devlet Tiyatroları’nın perdelerinin kapanmamasına gösterdikleri dirayetli uğraştan dolayı, Devlet Tiyatrosu’nun ödüllendirilmesi uygun görüldü.

Öte yandan 1965 yılından beri katılmış olduğu bireysel, karma ve uluslararası resim sergilerindeki başarılarından dolayı Salih M. Çizel’in ödüllendirilmesi kararlaştırıldı.

“Kıbrıs insanını, sinema ve dizilerde Türkiye ve uluslararası platformlarda gösterdiği başarılı temsiliyetinden” dolayı Hazan Ergüçlü’nün, “ülke fotoğraf sanatına koyduğu katkı ve uluslararası başarıları ile Kıbrıs’a getirdiği pozitif etkiden” dolayı Yıltan Taşçı’nın ödüllendirilmesi de uygun görüldü.

“Yaptığı arkeolojik araştırmalar ve ülkenin geçmişini günümüze taşımasına çalışmalar ve yayınladığı kitaplardan” dolayı Tuncer Bağışkan ve “ülke tiyatro, sinema, dizi ve senaryo sanatında ulusal ve uluslararası arenada gösterdiği başarılarından” dolayı Ertaç Hazer’in ödüllendirilmesi da kararlaştırıldı.



Ödüller 7 Mayıs tarihinde Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak törenle sahiplerine verilecek.

Gecede, M. Necati Özkan’ın kendi sesinden bir dinleti ve BRT tarafından hazırlanan M. Necati Özkan ile ilgili “Ateşleri Yakan Kıvılcım” Belgeseli özet gösterisi de gerçekleştirilecek.