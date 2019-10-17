M. United'da Allegri sesleri

Manchester United'da, Massimiliano Allegri sesleri yükseliyor.

Manchester United'da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in koltuğu sallanmaya devam ediyor. İngiliz basını, Norveçli çalıştırıcının kaderinde, hafta sonu oynanacak Liverpool maçının belirleyici olacağını yazdı.

46 yaşındaki teknik adamın yerine düşünülen isim ise Massimiliano Allegri. Manchester United, Haziran ayından bu yana takım çalıştırmayan İtalyan teknik adamla görüşmeyi planlıyor.

Kariyeri boyunca ülkesi dışında herhangi bir kulüpte görev almayan 52 yaşındaki teknik direktörün de yeni bir maceraya atılmak istemesi, bu ihtimali güçlendiriyor. İngiliz basını ayrıca Allegri'nin şimdiden transfer listesini hazırladığını iddia etti.

İtalyan çalıştırıcı, Manchester United'ın başına geçmesi halinde eski futbolcuları Emre Can ve Mario Mandzukic'i takıma kazandırmaya çalışacak.

17/10/2019 09:56