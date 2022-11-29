M.A. Yeşilova, Yenicami maçında Lapta'ya dönüyor

Stadında yıllardır süren çalışmalar nedeniyle farklı statlarda antrenman ve maçlarını oynayan Merit Alsancak Yeşilova yeniden Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı'na dönmek zorunda kaldı.

Sezona Lapta Şehit Şevket Kadir Stadı'nda başlayan ancak çim zeminin iyi olmaması nedeniyle Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı'na dönen Yeşilova bu hafta mecburen Lapta'ya dönüyor.

Karaoğlanoğlu'nda sentetik zemine granür takviyesi yapılacağından bakıma alınması nedeniyle Yeşilova, Pazar günkü Yenicami maçını Lapta'da oynayacak.

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29/11/2022 19:14