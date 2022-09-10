M.A. Yeşilova'nın tercihi Prince Segbefia

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10/09/2022

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M.A. Yeşilova'nın tercihi Prince Segbefia

Merit Alsancak Yeşilova yabancı kontenjanında Togolu Prince Segbefia ile sözleşme imzaladı.
Hazırlık döneminde denediği futbolculardan sakatlık veya performans olarak istediği verimi alamayan yeşil beyazlılar Türkiye 1.Liginde 5 sezon forma giyen, merkez orta alanda görev yapan Segbefia'yı geçtiğimiz gün ülkemize getirmişti.
31 yaşındaki futbolcuTürkiye 1.Liginde görev yaptığı  Elazığspor, Göztepe, Gaziantep Futbol Kulübü, Altay ve Tuzlaspor'da 12 gol kaydetti.

10/09/2022 14:05
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