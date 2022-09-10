M.A. Yeşilova'nın tercihi Prince Segbefia
10/09/2022
Merit Alsancak Yeşilova yabancı kontenjanında Togolu Prince Segbefia ile sözleşme imzaladı.
Hazırlık döneminde denediği futbolculardan sakatlık veya performans olarak istediği verimi alamayan yeşil beyazlılar Türkiye 1.Liginde 5 sezon forma giyen, merkez orta alanda görev yapan Segbefia'yı geçtiğimiz gün ülkemize getirmişti.
31 yaşındaki futbolcuTürkiye 1.Liginde görev yaptığı Elazığspor, Göztepe, Gaziantep Futbol Kulübü, Altay ve Tuzlaspor'da 12 gol kaydetti.