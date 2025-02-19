M.Değirmenlik Genel Kurulunu kaymakamlık denetleyecek son kararı KTFF verecek

Futbol Federasyonu'nun Miracle Değirmenlik Kulübü'nün üyeliğini askıya almasının yankıları sürüyor. Gelinen noktanın Değirmenlik Spor Kulübü üyelerinin 2024 yılı Şubat ayında gerçekleştirilen genel kurul ile ilgili itirazlarını Lefkoşa Kaymakamlığına bildirmeleri sonrası yasal bir sürede denetimini yapmak ve sonuçlarını açıklamak üzere Lefkoşa Kaymakamlığı

KTFF'ye çalışma başlattığını iletti.

Kaymakamlık, üyelerin genel kurulda tüzükte başkanlık seçiminde yasaya aykırı şekilde 5 yıllık görev süresiyle ve başkanlık kriterlerinin belirlenmesinde değişiklikler yapılması konularında itirazı üzerine araştırma başlatma kararı üretti. Kaymakamlık, genel kurulun yasaya uygunluğu konusunda denetleme yapacak, Hakan Törehan'ın başkanlık görevini yapma konusunda yasaya uygun olup olmadığına bu araştırma sonucu karar verilerek rapor hazırlanacak.

Futbol Federasyonu da bu konunun ciddi ve sürekli bir ihmal ile sonuçlanabileceğinden hareketle tüzüğüne dayanarak Değirmenlik'in üyeliğini askıya alarak bu sürede maçlarının oynanmayacağını açıkladı.

Kaymakamlık raporu sonrası Futbol Federasyonu karar üreterek Değirmenlik Kulübü'nü ya ligden ihraç edecek ya da oynanmayan maçlar oynatılacak.