M.Değirmenlik olağanüstü genel kurula gidiyor 

Son günlerde ülkemizdeki futbol dünyasının gündeminde olan Miracle Değirmenlik Kulübü"nde olağanüstü genel kurul çağrısı yapıldı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından üyeliği askıya alınan ve Lefkoşa Kaymakamlığı tarafından denetlenerek rapor sunulacak olan Değirmenlik'te Divan Başkanı imzasıyla Emir Ali Öztüccar, 4 Mart Salı günü saat 18.30'da iki gündem maddesiyle üyelere çağrı yaptı.

Denetleme ve Disiplin Kurullarının seçimi ile Başkanlık seçimi duyurulurken başkan adaylarının 48 saat önceden başvuru yapmaları gerektiği hatırlatıldı.