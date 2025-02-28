M.Değirmenlik olağanüstü genel kurula gidiyor 

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
28/02/2025

M.Değirmenlik olağanüstü genel kurula gidiyor 

 

Son günlerde ülkemizdeki futbol dünyasının gündeminde olan Miracle Değirmenlik Kulübü"nde olağanüstü genel kurul çağrısı yapıldı.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından üyeliği askıya alınan ve Lefkoşa Kaymakamlığı tarafından denetlenerek rapor sunulacak olan Değirmenlik'te Divan Başkanı imzasıyla Emir Ali Öztüccar, 4 Mart Salı günü saat 18.30'da iki gündem maddesiyle üyelere çağrı yaptı.
 Denetleme ve Disiplin Kurullarının seçimi ile Başkanlık seçimi duyurulurken başkan adaylarının 48 saat önceden başvuru yapmaları gerektiği hatırlatıldı.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.