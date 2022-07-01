M.Değirmenlik sezonu açtı

Transferin hareketli kulübü Miracle Değirmenlik yeni sezon çalışmalarına bugün başladı.

Teknik direktör Mehmet Bolkan nezaretinde ilk çalışmasını yapan yeşil beyazlılar ilk kampını bu ay içinde Acapulco Sports Park'ta, ikinci kampını da Ağustos ayı ortasında Ankara Kızılcahamam'da gerçekleştirecek.

Yeni transferlerin çok olması nedeniyle yoğun bir hazırlık maçı programı da yapan Mehmet Bolkan, zirvede yer alacak bir takım olacaklarını söyledi.

M. Değirmenlik'te Bolkan'ın yardımcılıklarında Coşkun Ulusoy ile Mehmet Aşık, kaleci antrenörlüğünde ise Özerk Göçmen görev alacak.

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01/07/2022 20:51