M.Değirmenlik ve K.Kaymaklı disiplinlik

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24/10/2022

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M.Değirmenlik ve K.Kaymaklı disiplinlik

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), Miracle Değirmenlik  ile Küçük Kaymaklı spor kulübünü disipline sevk etti.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama şöyle:

KTFF Soruşturma Merci, 24.10.2022 tarihinde aşağıda yazılı sevk kararını almıştır.

1. 10.2022 tarihinde, 17588 maç numarası ile Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Miracle Değirmenlik SK ile Küçük Kaymaklı TSK arasında oynanan AKSA Süper Lig müsabakasında her iki takımın yaratmış olduğu saha olaylarından dolayı, KTFF Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi uyarınca, Miracle Değirmenlik SK ile Küçük Kaymaklı TSK’nın Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine;

2. 10.2022 tarihinde, 17831 maç numarası ile Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda Yenicami AK ile Cihangir GSK arasında oynanan AKSA A2 Süper Lig müsabakasında, Cihangir GSK futbolcusu 113482 lisans numaralı Çağın Çiftçioğlu’nun saldırı ve darp fiillerinden dolayı, KTFF Disiplin Talimatı’nın 44. Maddesi uyarınca Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.

24/10/2022 16:30
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TAGS: M.Değirmenlik, K.Kaymaklı, spor, haber, kıbrıs
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