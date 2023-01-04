M.Değirmenlik'te hareketli günler

Bu sezonun transferdeki en hareketli kulübü M.Değirmenlik sezon öncesi olduğu gibi ara transfer döneminde de kadrosuna takviyeler yapmaya başladı.

Baf Ülkü Yurdu'ndan Erdoğan Nay ile Onur Konuğuş'u ve Binatlı'dan Mustafa Süzgen'i transfer eden yeşil beyazlılar rotasını Yenicami'den Fırat Ersalan ile Yasin Açıkel'e çevirdi. İki futbolcu ile anlaşan M. Değirmenlik, görüşmeleri sonuçlandırmak için Yenicami Kulübü Başkanı Ali Özmen Safa'nın yurt dışından dönüşünü bekliyor.

Göçmenköy Kulübü'nün Burak Koçar transferinde son çekin ödemesinin yapılmadığı gerekçesiyle Futbol Federasyonu'na yaptığı bedelsiz geri dönüş başvurusu konusunda karar beklenirken Hüseyin Sadıklar'ın da M.Değirmenlik'in transfer listesinde olduğu açıklandı.

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04/01/2023 18:08