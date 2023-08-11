M.Karşıyaka yeni takım kurdu

Birinci Lig'den şampiyon olarak tarhinde ilk kez Süper Lig’e terfi eden Miracle Karşıyaka iddialı bir kadro oluşturdu.

Bugün Futbol Federasyonu'nda başkan Umut Düzdaban'ın da hazır bulunmasıyla birlikte transferi gerçekleşen 13 futbolcu imza attı.

Teknik direktörlüğe Caner Oshan'ı getiren Karşıyaka'da imza atan yeni isimler şöyle; Erdoğan Nay, Burak Koçar, Ahmet Hatay, Sena Develioğlu, Toykan Hacet, Mehmet Göktaş Ali Özbahar, Mustafa Vardi, Mustafa Süzgen, Ayhan Kırşen, İlker İnceler, Cenker Yazar ve Mustafa Soytürk.

Barkın Özaşık, yabancı futbolcular Pote ve Gyasi ile de anlaşmaya varılmıştı.

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