Maarifli Çocuklar, Fidanlarını Toprakla Buluşturdu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 2022 yılında eğitim- öğretim hayatına başlayan Uluslararası Maarif Okulları KKTC Suna Ata-Atun Okulu, ‘eğitime değer’ sloganıyla çocuklara iyi bir gelecek sunmak, eğitimin yalnızca dersle değil, gelenek ve görenekleri yaşatarak, milli ve özel günleri de uygulamalı olarak öğreterek faaliyetlerini sürdürüyor. Okul, 9-13 Ocak tarihlerini kapsayan Ağaç ve Orman Haftası dolayısıyla, anlamlı bir etkinliğe imza attı.

ÇOCUKLAR, AİLELERİYLE BİRLİKTE FİDAN DİKTİ

Uluslararası Maarif Okulları KKTC Suna Ata-Atun Okulu, çocukların da birer fidan olduğu düşüncesiyle Ağaç ve Orman Haftası çerçevesinde iki aşamalı tören düzenledi. Okulun arka bahçesinde gerçekleşen törenin ikinci etabında, her bir çocuğun adına okulun bahçesine, fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi. Okul yönetimi bu etkinliğe aileleri de dahil ederek, Ağaç ve Orman Haftası etkinliğini aileler ile birlikte yaptı. Büyük bir heyecanla isimlerinin bulunduğu alanda fidanlarını toprakla buluşturan çocukların heyecanı ve mutluluğu görülmeye değerdi. Fidan dikim etkinliğinde, çocukları ve aileleri, öğretmenleri de yalnız bırakmadı.

AĞAÇ VE ORMAN HAFTASINI HEM ŞARKILARLA ŞİİRLER ANLATTILAR HEM DE FİDAN DİKEREK UYGULAMALI OLARAK YAŞADILAR

Uluslararası Maarif Okulları KKTC Suna Ata-Atun Okulu’nda 10 Ocak 2023 Salı günü gerçekleşen etkinliğin ilk etabı ise Uluslararası Maarif Okulları KKTC Suna Ata-Atun Okulu Müdürü Mehmet Horoz’un haftanın önemini anlatan konuşmasını yapmasıyla başladı. Törende Uluslararası Maarif Okulları KKTC Suna Ata-Atun Okulu, okul öncesi çocuklarının büyük alkış alan, ağaç ve orman haftasını anlatan şarkıları ve drama gösterileri ile devam etti.

Törende İlkokul birinci sınıf öğrencileri de okudukları şiirlerle haftanın önemine dikkat çektiler.

Törende, Uluslararası Maarif Okulları KKTC Suna Ata-Atun Okulu Eğitim Koordinatörü Erkan Gündoğdu,öğretmenler ve aileler de hazır bulundu.

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12/01/2023 13:13