Maaş artışı eleştirilerine yanıt!

Maliye Bakanlığı müşteşarı Özdemir Kalkanlı altı aylık yüzde 19.88 oranındaki hayat pahalılığının vergi düzenlemelerine paralel maaşlara yansıması konusunda açıklama yaptı.

Kalkanlı üç düzenlemeyle birlikte düşük maaşlarda yüzde 21, müdür müşteşar bakan gibi yüksek barem skalalarında yüzde 17, diğer ara baremlerde yüzde 18-20 oranında artış olduğunu ifade etti.

Kalkanlı, yapılan ve net maaşlara yansıyan artışları, tüm ücretlilerin kendi maaşlarından kontrol edilebileceğini hatırlattı.

Özdemir Kalkanlı Gelir Vergisi Yasası’ndaki hesaplama yöntemini bilmeyenler tarafından yapılan açıklamaların bilinçsizce veya siyasi amaçla yapıldığının görüldüğünü de ifade etti.