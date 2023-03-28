Maaş ve mevduat faizlerinden kesinti yapılacak

Depremle ilgili kaynak yaratmak amacıyla hazırlanan “Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi” Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndan oy çokluğuyla geçti.

Kamuyla özelde maaş kesintisinin yansıra ek vergi öngören yasa önerisi, 26 olumlu, 7 ret oyla kabul edildi. 16 milletvekili oylamaya katılmadı.

Yasaya göre brüt maaşı 15 bin TL ile 75 bin TL olan çalışanlardan yüzde 2 kesinti yapılacak. 75 bin TL üzerinde brüt maaş alanlardan ise yüzde 5 kesinti yapılacak.

Bu kişiler maaşlarından kesinti yapılmaması için dilekçe verebilecek.

Bankalarda 100 bin TL üzerindeki mevduatların faizlerinden de kesinti olacak. TL mevduatların faizlerinden yüzde 1, döviz mevduatların faizlerinden ise yüzde 2 kesinti yapılacak. Bu düzenleme ile mevduat sahiplerinin net faiz geliri azalacak.

Hükümet kesintiler ve vergilerle 9 ayda 1 milyar LT kaynak yaratmayı öngörüyor.

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28/03/2023 10:46