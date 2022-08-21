Maaşının %90'ını çalışanlara dağıtan CEO istifa etti

2015 yılında genç bir CEO, "çalışanlarını mutlu etmek" amacıyla maaşının %90'ından vazgeçtiğini, şirketteki en düşük maaşı ise yıllık 70 bin dolara çıkardıklarını açıklamış, bu açıklama büyük yankı uyandırmıştı. O gün olumlu anlamda manşetlere konu olan ABD merkezli ödeme teknolojileri şirketi Gravity Payments CEO'su Dan Price, bugün fiziksel ve cinsel saldırı haberlerine konu olmuş durumda.

The New York Times tarafından yapılan haberde, Price ile 2021'de sosyal medya üzerinden Price ile tanıştığını belirten model Kacie Margis; 3 ay birlikte olduklarını ve ilişkilerinin, Price'ın kendisine tecavüz etmesi üzerine sona erdiğini belirtti.

Polis, Price hakkında tecavüz suçlamasıyla hukuki işlem başlatılması için yerel savcılıkla iletişime geçildiğini açıklamıştı. The New York Times'ın haberinde ayrıca Price'ın son 10 yılda, sosyal medya üzerinden tanıştığı 5 kadına daha fiziksel ve cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı ifade edilmişti.

Price'ın iş yerinde de yüksek maaşlara rağmen çalışanları pek mutluymuş gibi durmuyor. Daha önce eski çalışanlar Price'ı "toksik davranışlar sergilemekle" suçlamıştı. Gravity Payments'ta 7 yıl boyunca pazarlamada görev alan Ryan Prikle, "Sosyal medya, onun anlatıyı kontrol etmesini sağlıyor" ifadelerini kullanmıştı.

İlk olarak çıkan haberlerin ardından NYT'ye yaptığı açıklamada iddiaları reddeden Price, daha sonra firma çalışanlarına bir e-posta gönderdi. Bu e-postada Price, "Buradaki varlığım dikkat dağıtıcı hale geldi. Ayrıca hakkımdaki asılsız suçlamalarla mücadele etmek için buradaki görevlerimi bir kenara bırakmam gerekiyor" diyerek istifa etti.

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21/08/2022 17:15