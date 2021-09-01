 “Maaşlar ve ek mesailerle ilgili sorunlara çözüm çağrısı yanıt bulmadı”

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Yönetim Kurulu, yarından itibaren Mağusa Belediyesi’nde eylem ve süresiz greve gidileceğini açıkladı.

Grev ve eylemin, maaşlar ve ek mesailerle ilgili belediye yönetimine yapılan tüm uyarıların dikkate alınmaması ve çare üretilmemesi gerekçesiyle alındığı bildirildi.

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Yönetim Kurulu açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Örgütlü bulunduğumuz Gazimağusa Belediyesi’nde maaşlarımız ve ek mesailer ile ilgili olarak, sendikamızın işverene yapmış olduğu tüm yazılı ve sözlü uyarılar neticesinden bir sonuca varılamamıştır. Geldiğimiz durumda 02.09.2021 tarihinde tüm bu yaşananlara dikkat çekmek amacıyla sabah 08.00’den itibaren süresiz grev ve Anıt Çemberi’nde yürüyüş yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.”

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01/09/2021 17:30