Maaşlara yüzde 12,11 artış gelecek

Kamu çalışanları ile kamudan ödenenler ağustosta maaş ve ücretlerini zamlı alacak. Kamuda en düşük brüt maaş 3 bin 581 TL, en yüksek brüt maaş da 17 bin 305 TL olacak

Kıbrıs Gazetesi'nin haberine göre, Kamu çalışanları ile kamudan ödenenler gelecek ay maaş ve ücretlerini zamlı alacak. Maaşlara, Devlet Planlama Örgütü’nün (DPÖ) hesaplarına göre yüzde 12,11 oranında gerçekleşen hayat pahalılığı ilave edilecek.

Kaynak: Kıbrıs Ekonomi | Haberin Tamamı: http://www.kibrisgazetesi.com/ekonomi/maaslara-yuzde-12-11-artis-gelecek/45594