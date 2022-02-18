Maaşlarını alamayan belediye çalışanları eylem yaptı

Belediye çalışanları, maaş ve özlük haklarını alamadıkları ve ek istihdam yapıldığı için bugün yeniden eylem gerçekleştirdiler.

Belediye Binası önünde başlayan eylemde önce sloganlar ve pankartlar ile Anıt Çemberine yüründü. Daha sonra çember karşısında toplanan eylemciler burada slogan atmaya devam etti. Ardından sendika başkanı Doğan Özüşen açıklamalarda bulundu.

Greve CTP Milletvekili Ürün Solyalı ve Devrim Barçın’da katıldı.

Ajansımıza açıklamada bulunan Belediye Sendikası Başkanı Doğan Özüşen, ilk gün Belediye Başkanı’na sundukları gerekçelerin tamamının yerine getirilmemesi üzerine bugün greve devam ettiklerini, gelişme görene kadar greve dam edeceklerini söyledi.

Özüşen grev gerekçeleriyle ilgili yaptığı açıklamada, bu grevin gerekçelerini şöyle belirtti;

“ÇALIŞANLARIN 4 MİLYON TL ALACAĞI VAR”

Personelin 15’lik maaşlarının ödenmediğini, geçici personelin ödenmeyen özlük hakları, Gama-Bel personelinin ödenmeyen Ocak ayı maaşları toplamda 4 milyon TL yaptığını söyleyen Özüşen; bu ödemelerle ilgili şu ana kadar somut bir gelişme olmadığını ve ödeme gerçekleşene kadar greve devam edeceklerini söyledi.

“SIKINTIMIZ SADECE PARA DEĞİL”

Belediye’den ekonomik tedbir almasını isteyen Özüşen, “her ödemede bu sorunları yaşamamak için, illa ki eylem yapıp insanların maaşlarını almalarını sağlamamak için belediyemizden tedbir almasını istedik.” dedi.

Kendilerini ikna edecek tedbirler görmek istediklerini söyleyen Özüşen, kendilerine düşen bir görev olursa ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını da ekledi.

Özüşen sözlerine şu şekilde devam etti, “ fakat bütün bunlar yaşanırken, geçen hafta ek istihdam yapılması bize idarenin bir tedbir alma niyetinde olmadığını gösteriyor. Bu da grev yapmamızın ikinci sebebidir.”

Belediye Sendikası Başkanı Doğan Özüşen isteklerini kısaca şu şekilde belirtti;

Ödemeler gününde yapılsın, yasalara uyalım.

Ekonomik tedbirler alınsın, gereksiz fuzuli harcamaları bırakalım

Personel istihdamı konusunda gerekli hassasiyeti gösterelim; istihdam politikamızı değiştirelim. Personele göre iş değil, mevcut işe göre personel politikasını geliştirelim

Anıt Çemberi önünde yapılan açıklamalardan sonra Belediye çalışanları tekrardan Belediye binası önüne yürüdü. Greve, çalışanların tüm haklarını alıncaya kadar devam edileceği bildirildi. (MHA)

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18/02/2022 13:46