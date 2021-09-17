Maç özetleri HABER KIBRIS SPOR'da

Ülkenin lider dijital medya platformu Haber Kıbrıs, ülkede futbolun yeniden başlamasıyla takipçilerine bir hizmeti daha hayata geçiriyor. Geçen sezon pandemi nedeniyle oynanmayan futbolda sezona merhaba denildi.

Haber Kıbrıs takipçileri bundan böyle AKSA Süper Lig maçlarının tüm özetlerini Haber Kıbrıs Facebook sayfasından izleyebilecek.

AKSA'nın isim sponsoru olduğu Süper Lig'in yayın hakkını alan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile Haber Kıbrıs Digital Kurumu arasında maçların özet görüntülerinin yayınlanması konusunda protokol imzalandı.

Protokola BRT Spor Müdürü İltaç Aslım ile Haber Kıbrıs Haber Müdürü Songuç Kürşad imza attı.

Her hafta oynanan 8 karşılaşmanın özet görüntülerini yayınlama hakkını satın alan Haber Kıbrıs Spor her Pazartesi saat 16.30'da Songuç Kürşad ve Ogün Genç Kaçmaz'ın hazırladığı programda maçları detayları ile izleyicilerle paylaşacak.

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17/09/2021 12:44