Maç sonrası olay: İrfan Can Kahveci- taraftar gerginliği

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci haftasında Fenerbahçe, Danimarka'nın Nordsjaelland takımı karşısında deplasmanda 6-1'lik şok bir mağlubiyet yaşadı.

Right to Dream Park Stadı'nda oynanan maç sonrasında tatsız bir olay da meydana geldive sarı lacivertli takımın tecrübeli oyuncusu İrfan Can Kahveci ile taraftarlar arasında gergin anlar yaşandı.

İrfan Can karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından kendisine tepki gösteren bir taraftarın yanına gitmeye çalıştı. Oldukça sinirli görünen Fenerbahçeli futbolcuyu takım arkadaşları güçlükle sakinleştirdi. Daha sonra birkaç güvenlik görevlisi de araya girerek olayın büyümesi engellendi.

Danimarka'nın Ekstra Bladet gazetesine olayla ilgili kısaca konuşan bir güvenlik görevlisi İrfan Can Kahveci'nin söz konusu taraftarın kendisini kızdırdığı için sinirlendiğini söyledi.

Öte yandan İrfan Can'ın yanı sıra İsmail Yüksek de taraftarlarla gerginlik yaşarken sarı lacivertli antrenörler genç oyuncuyu sakinleştirerek olay yerinden uzaklaştırdı.

01/12/2023 09:20