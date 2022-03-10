Maç sonu hakem odasını bastı, ölümle tehdit etti!

Şampiyonlar Ligi son 16 rövanş maçında Paris Saint-Germain, Real Madrid'e deplasmanda 3-1 yenilerek elenirken; maç sonu olaylar çıktı. İspanyol basını, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin karşılaşma sonrasında hakem soyunma odasına zorla girmeye çalıştığını ve bir çalışana "Seni öldüreceğim" dediğini yazdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 karşılaşmasında Real Madrid evinde Paris Saint-Germain'i konuk etti. İspanya temsilcisi, ilk maçta 1-0 mağlup olduğu Fransız ekibini Karim Benzema'nın yıldızlaştığı maçta 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Real Madrid'in 61. dakika'da Karim Benzema ile bulduğu beraberlik golünün ardından Hollandalı hakemin VAR kontrolüne gitmemesine öfkelenen Nasser Al-Khelaifi, hakem odasına zorla girmeye çalıştı.

İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre; bu karara öfkelenen PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi ile sportif direktör Leonardo, maç sonunda hakem soyunma odasına zorla girmeye çalıştı ve yardımcı hakemlerden birinin bayrağını kırdı.

Ayrıca Nasser Al-Khelaifi, hakem soyunma odasındaki görüntülerini kaydeden Real Madrid'li bir çalışana bağırarak, "Seni öldüreceğim" şeklinde tehdit etti. Sportif direktör Leonardo ise çalışana görüntüleri silmesi için müdahalede bulundu. UEFA, yaşanan bu olay sonucunda Real Madrid'den o anların videosunu talep etti.

"Kabullenmesi zor ve affetmeyeceğim"

Al-Khelaifi'nin saldırgan davranışları gözlemciler tarafından, "Saldırgan davrandığı ve hakemin soyunma odasına girmeye çalıştığı" şeklinde rapor edildi.

PSG başkanının UEFA tarafından ciddi bir yaptırım ile karşı karşıya kalması bekleniyor.

Maç sonunda Canal+ 'a konuşan PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, "İlk golün oyunu değiştirdiğini düşünüyorum . VAR'ın ne yaptığını merak ediyorum, benim için Donnarumma'a bir faul var. O gol her şeyi değiştirdi. Bence bu büyük hatadan bahsetmemek imkansız. Kabullenmesi zor ve affetmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

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10/03/2022 10:08