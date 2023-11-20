Maça saatinde çıkmayana ceza

KTFF Yönetim Kurulu Hasan Sertoğlu başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

AKSA Süper Lig, AKSA 1. Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8’inci hafta maçlarının ve Asbuzu U16 Ligi’nin 1, 2 ve 3’üncü hafta maçlarının tescil edilmesine;

KTFF nezdinde içinde bulunduğu sezon için kayıt yaptıran Teknik direktör ve/veya Antrenörlerin herhangi bir sıfatla yönetici, malzemeci vb. görevlerde diğer görevlerde yedek kulübesine akredite olamayacağına, bu ihlali yapan kişilere ilgili sezonda teknik direktör ve/veya antrenör olarak çalışma izni verilmemesine karar verilmiştir.

Müsabakalara müsabaka başlama saatinden beş (5) dakika önce sahada hazır bulunmayan takımlara 10. Haftadan itibaren her bir ihlal bir asgari ücret para cezası yaptırımı uygulanacağına karar verilmiştir.

KTFF’na kayıtlı takımların kendi eğitimlerinde göstermek maksadı ile kendi karşılaşmalarını kamer ile kayda alabilmelerine; Ancak aldıkları kayıtları herhangi farklı bir nedenle (web, sosyal medya, tv) herkesin görmesini sağlamak maksadı ile kullanan kulüplere her ihlal için bir asgari ücret para cezası yaptırımı uygulanacağına karar verilmiştir.