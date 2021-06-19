Macaristan - Fransa: 1-1 F Grubu'nda Macaristan ile Fransa, Budapeşte'te 1-1 berabere kaldı. 19/06/2021 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) F Grubu'nda Macaristan ile Fransa karşı karşıya geldi. Budapeşte'deki Puskas Arena'daki maç 1-1 sona erdi. Macaristan'ın golünü 45'te Attila Fiola kaydetti. Fransa'nın golünü 66'da Antoine Griezmann attı. Bu sonuçla Fransa'nın puanı 4 oldu. Macaristan ise ilk puanını aldı. 19/06/2021 18:54 Bu habere tepkiniz: Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın