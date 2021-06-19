Macaristan - Fransa: 1-1

F Grubu'nda Macaristan ile Fransa, Budapeşte'te 1-1 berabere kaldı.

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19/06/2021

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Macaristan - Fransa: 1-1

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) F Grubu'nda Macaristan ile Fransa karşı karşıya geldi.

Budapeşte'deki Puskas Arena'daki maç 1-1 sona erdi.

Macaristan'ın golünü 45'te Attila Fiola kaydetti.

Fransa'nın golünü 66'da Antoine Griezmann attı.

Bu sonuçla Fransa'nın puanı 4 oldu.

Macaristan ise ilk puanını aldı.

19/06/2021 18:54
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TAGS: Euro 2020, Fransa, Macaristan
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