Macaristan: 0 - Portekiz: 3 - Ronaldo'nun rekor günü

Euro 2020'nin en zorlu grubu olarak gösterilen F Grubu'nda Portekiz, Macaristan'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3- 0 yendi. Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, çifte rekor kırdı.

Son Avrupa şampiyonu Portekiz, Euro 2020'ye galibiyle başladı. Maça çok hızlı başlayan Portekiz, ilk yarıda net fırsatlardan yararlanamadı. Özellikle ilk yarıda Cristiano Ronaldo net bir gollük pozisyonu değerlendiremedi.

Ronaldo'dan çifte rekor!

İkinci yarıda da Portekiz üstünlüğünü sürdürürken, Macaristan ani ataklarla gol aradı. 80'de Schön'ün sağdan topu ceza sahası sağ içine taşıyıp ardından Pepe'ye rağmen sert ve düzgün vurarak ağları havalandırdı; ancak yan hakem Bahattin Duran ofsayt bayrağını kaldırdı.

84'te Guerreiro, Portekiz'i 1-0 öne geçirirken; 87'de penaltıdan ağları havalandıran Cristiano Ronaldo takımını rahatlattı ve yeni bir rekorun sahibi oldu. Ronaldo, Avrupa şampiyonalarında 10. golünü kaydetti ve turnuva tarihinin en golcü ismi oldu.

Bu maçla birlikte 5. kez Avrupa Şampiyonası finallerine katılan ve bunu başaran ilk isim olan Ronaldo, 90+2'de bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi, Macaristan: 0 - Portekiz:3.

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15/06/2021 21:00