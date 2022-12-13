Macaristan, birkaç gün içinde AB yardım fonları konusunda imzaların atılmasını bekliyor

Macaristan hükümeti, Kovid-19 salgınının ekonomik sonuçları ile mücadele amacıyla kurulan Avrupa Birliği (AB) kurtarma fonlarından 5,8 milyar avro hibe almasını sağlayacak kurtarma planının birkaç gün içinde imzalanmasını bekliyor.

Macaristan Bölgesel Kalkınma Bakanı Tibor Navracsics, düzenlediği basın toplantısında, üye ülke temsilcilerinin ülkesinin hazırladığı planı onayladığını ve kabul edilmesi için AB Konseyine sunduğunu söyledi.

Alınan kararla Macaristan hükümetinin daha önce belirlediği hedefe ulaşarak AB fonlarından faydalanacağını kaydeden Navracsics, birkaç gün içinde imzaların atılmasının beklendiğini belirtti.

Macar hükümetinin AB fonlarının ülkeye gelmesi için gerekli reformları yaptığını ve bu kapsamda çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Navracsics, hükümetin, AB Komisyonu ile görüşmelere de devam ettiğini belirtti.

Navracsics ayrıca, AB fonlarının yüzde 48'inin iklim ve enerji politikası hedeflerine yardımcı olan programların finansmanında, yüzde 30'unun ise dijital altyapının güçlendirilmesi için kullanılacağını aktardı.

-AB ile Macaristan anlaşması

AB, uzun süredir Macaristan'ı demokrasi ile hukukun üstünlüğü gibi temel alanlarda gerileme olduğu gerekçesiyle eleştiriyordu.

Ayrıca AB, Macaristan'ın kurtarma programına onay vermiyor ve hukukun üstünlüğü koşulu mekanizması kapsamında ülkeye sağlanacak AB fonlarını da aktarmıyordu.

Macaristan ise özellikle oybirliği gereken Ukrayna'ya gelecek yıl için 18 milyar avro mali yardım sağlanması ve küresel vergi anlaşması gibi konuları onaylamıyordu.

Son aşamada, gerekli adımlar atılıncaya kadar Birlik fonlarının bir kısmının dondurulması, kurtarma programı fonlarının da kesintiye uğramaması karşılığında Macaristan, Ukrayna'ya mali desteğe ve vergi anlaşmasına onay vermiş oldu.

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13/12/2022 15:39