Macaristan ile Bosna Hersek golsüz berabere kaldı

UEFA Uluslar A Ligi'nde Macaristan ile Bosna Hersek kozlarını paylaştı.

Mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.

Fenerbahçe oyuncusu Edin Dzeko maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi. Kasımpaşa oyuncusu Hajradinovic ise mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Macaristan ve Bosna Hersek 1'er puana yükseldi ve ilk puanlarını ikinci maçlarında aldı.