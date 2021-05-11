Macaristan ile Türkiye'nin aşı sertifikası anlaşması nasıl işleyecek?

Türkiye ile Macaristan karşılıklı olarak birbirlerinin yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşı sertifikasını tanıma kararı aldı. Macaristan'ın Türkiye Büyükelçisi Viktor Maris, anlaşmanın detaylarını TRT Haber'e anlattı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye ve Macaristan'ın karşılıklı olarak birbirlerinin yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşı sertifikasını tanıma kararı aldığını belirtti.

Bakan Szijjarto, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "COVID-19 aşısı uygulanan ve bu konuda sertifikası olan Türk ve Macar vatandaşları, test ve karantina zorunluluğu olmadan iki ülke arasında seyahat edebilecek" ifadesini kullandı.

Macaristan'ın Türkiye Büyükelçisi Viktor Matis de TRT Haber'in anlaşmayla ilgili sorularını yanıtladı.

"Türkiye ile olan güçlü bağımızı göz önünde bulundurarak söz konusu ikili anlaşmayı yaptık"

Bu karar Macaristan tarafında nasıl alındı ve nasıl işleyecek?

10 milyonluk Macaristan, nüfusunun yüzde 45'ini aşıladı ve böylece Avrupa'da aşılama birincisi oldu. Macaristan hükümeti aşı kartı sahiplerine olabilecek en güvenli seyahat etme imkanını sunmak istiyor ve aynı zamanda tedbirleri alan ülkelere kapılarını açmaya hazır.

Bütün bunları iyice değerlendirip Türkiye ile olan güçlü bağımızı ve stratejik ortaklığımızı da göz önünde bulundurarak söz konusu ikili anlaşmayı yaptık. 11 Mayıs saat 00.01’den itibaren Türkiye veya Macaristan tarafından aşılanan kişiler diğer ülkeye PCR testi veya karantina zorunluluğu olmadan gidebilecekler. Ayrıca aşı belgesi sahibi olan kişilerin 18 yaş altındaki refakatçileri de aynı şekilde muaf tutulacaklar.

Bu uygulamayla aşılanan Macar turistlerin Türkiye'yi, Türkiye'de aşılanan turistlerin Macaristan'ı keşfetmeye başlamasını bekliyoruz. Hayat böylece adım adım normale dönecek.

Anlaşma sadece iki ülke arasında geçerli olacak

Macaristan’a gidenler oradan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gidebilecek mi?

Söz konusu anlaşma Macaristan ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yapılmış bir ikili anlaşma. Yani başka Schengen üyeleri için veya komşu ülkelerimiz için geçerliliği yok.

Salgın öncesinde olduğu gibi birden fazla ülkeyi kapsayan turlar yapılamayacak. Bu, Türkiye’den Macaristan’a giden turistler için daha önce hiç görmedikleri bölgeleri görme fırsatı sunacak. Zigetvar, Mohac, Pec veya Eger gibi Osmanlı miraslarına ilgi artacak.

Hangi aşılar kabul edilecek?

Türkiye veya Macaristan resmi kurumları tarafından vurulan her aşı kabul edilecek.

Yani Türkiye’de mevcut olan Sinovac ve BioNTech'in yanı sıra, gelecek olan Sputnik ve milli aşılar da kabul edilecek.

Türkiye en çok ziyaret edilen üçüncü ülke

Macaristan'da Türkiye'ye ilgi ne durumda?

Salgın öncesinde, 2019 senesinde 150 bin Macar uyruklu turist Türkiye'ye geldi.

Macaristan’ın sınırları dışında, komşu ülkelerde yaşayan Macarları bu hesaba katmadık. Türkiye Macar turistler için en çok tercih edilen üçüncü ülke. Buradaki harika doğa ve insanların misafirperverligi, otellerin mükemmel olması kesinlikle Macar turistlerin gelişine katkıda bulunacak.

Kamu sektöründe ortak turizm çalışmaları için devam eden iş birlikleri var ve bir ortak çalışma grubu belli aralıklarla görüşerek turizmin karşılıklı geliştirilmesine dair fikir alışverişinde bulunuyor.

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11/05/2021 15:07