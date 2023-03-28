Macaristan Meclisi Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğini onayladı

Macaristan Ulusal Meclisi Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğini onayladı.

ads ads ads ads
28/03/2023

ads
Macaristan Meclisi Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğini onayladı

Macaristan Ulusal Meclisi Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğini onayladı.

NATO üyesi 29 ülkenin meclislerinden onay alan Finlandiya, bugün de Macar meclisinden gereken desteği aldı. Macaristan Ulusal Meclisinde Finlandiya’nın NATO’ya üyeliği 6’ya karşı 182 oyla mecliste kabul edildi.

Finlandiya'nın NATO'ya üye olabilmek için son olarak TBMM'den onay alması gerekiyor.

28/03/2023 09:15
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: macaristan, finlandiya, nato
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.