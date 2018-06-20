Macaristan, mültecileri destekleyenlerden vergi alacak

Avrupa'da göçmenlere karşı en sert tutuma sahip liderlerden biri olan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın partisi Fidesz, seçimlerde vaat ettiği göçmenleri destekleyen sivil toplum kuruluşlarına zarar verme politikasını devreye sokmak için ilk adımı attı.

Macaristan'da mültecilere yardım faaliyetlerini sürdüren sivil toplum kuruluşlarının vergilendirilmeleri hedefleniyor.

ngiliz The Guardian'da yer alan habere göre, Macaristan’ın Maliye Bakanlığı'nda bir yetkili geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Ülkeye gelen ve bir süre burada yaşayan mülteciler kendilerine tanınan sosyal haklar nedeniyle tüm Macar vatandaşlarından kesilen vergilerinden yararlanıyor. Bu nedenle mültecilere yardım eden kuruluşların özel vergiye tabi tutulması normal" dedi.

"Mülteci vergisi", bu konuda faaliyet gösteren kuruluşların vergi beyannamesi içinde değerlendirilecek.

Uygulamanın ne zaman başlayacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Macar hükümetinin sığınmacılar hakkındaki iddiaları

Macaristan'da Başbakan Viktor Orban başta olmak üzere birçok hükümet yetkilisi, Avrupa'nın sığınmacılar tarafından istila edildiğini, kiliselerin kapatılarak yerlerine camilerin açıldığını, sığınmacıların yaşadığı bölgelerde kendi kanunlarını yürürlüğe koyduğunu iddia ediyor.

Sığınmacıların "Avrupa'yı işgal ettiği", "Hristiyanlık değerlerini tehdit ettiği" gibi argümanlar kullanan Orban, sığınmacıları kabul etmek istemediklerini yaptığı çeşitli açıklamalarla dile getirmişti.