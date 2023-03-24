Macaristan Putin'i tutuklamayacağını açıkladı

Macaristan hükümeti, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICC) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhindeki savaş suçları emri hakkında henüz resmi bir tavır almasa da, Devlet Bakanı, ülke anayasasının bunun uygulanmasına izin vermediğini söyledi.

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, bir basın toplantısında gazetecilere hitaben yaptığı açıklamada, "Macar yasalarına başvurabiliriz ve buna dayanarak Rusya başkanını tutuklayamayız. çünkü ICC tüzüğü Macaristan'da ilan edilmedi" dedi.

Gulyas, ICC emrine atıfta bulunarak, "Kişisel, öznel görüşü" olarak nitelendirerek, "Bu kararlar, olayları barışa değil, daha fazla tırmanmaya götürdüğü için şanslı kararlar değil" dedi.

ICC, Putin'in Ukrayna'daki çocukların yasa dışı şekilde sınır dışı edilmesi ve Ukrayna halkının kendi topraklarından Rusya'ya yasa dışı bir şekilde tahliye edilmesi şüphesiyle tutuklanması çağrısında bulunmuştu.

Mahkeme, Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova için de aynı suçlamalarla tutuklama emri çıkarmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, kararın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarının hukuki açıdan da dahil olmak üzere ülkemiz için hiçbir anlamı yok. Rusya, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü'ne taraf değildir ve buna göre kararın hiçbir yükümlülüğü yoktur" demişti.

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24/03/2023 08:40